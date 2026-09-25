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وزيرة التربية تعلن الاستغناء عن مقدمي خدمات التعليم العام المقبل

محمد الهادي

قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه الخميس إن الوزارة ستستغني، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، عن مقدمي خدمات التعليم.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة في لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بأطر ووجهاء مقاطعة أكجوجت، ضمن زيارته لولاية إنشيري.

وأضافت أن الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية مكنت من تجاوز تحدي ضمان النفاذ إلى التعليم، والانتقال إلى التركيز على تحسين نوعيته والارتقاء بمخرجاته.

وأوضحت بنت باباه أن الوزارة تعمل على تطوير التكوين المستمر للمدرسين وربطه بمسارهم المهني، إلى جانب إصلاح التكوين الأولي من خلال إصلاح المدرسة العليا للتعليم ومدارس تكوين المعلمين.

وأعلنت الوزيرة فتح إعدادية جديدة في مقاطعة أكجوجت بما يعزز العرض المدرسي ويستجيب للحاجة إلى توسيع مؤسسات التعليم الثانوي بالمقاطعة.

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