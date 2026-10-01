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بعثة سعودية تجري 27 عملية قلب مفتوح في نواكشوط

صحراء ميديا

أجرت بعثة طبية سعودية 27 عملية جراحة قلب مفتوح في المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط، ضمن مهمة يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال المسؤول الإعلامي للبعثة إن العمليات شملت حالات معقدة في صمامات القلب والشرايين، مضيفا أن جميع المرضى في حالة جيدة بعد خضوعهم للجراحة.

ويشارك في المهمة 15 متطوعا من تخصصات طبية مختلفة، يقدمون الرعاية للمرضى ويشاركون في إجراء العمليات بالمركز الوطني لأمراض القلب.

وقالت خديجة، إحدى المستفيدات من المهمة، إنها كانت تعاني من مشكلة في القلب وخضعت لعملية جراحية، مضيفة أنها تشعر بتحسن بعد العملية.

وتأتي البعثة الحالية ضمن سلسلة من المهام الطبية السعودية في موريتانيا خلال السنوات الماضية، ركزت على جراحات القلب والقسطرة في نواكشوط.

وفي ديسمبر 2025، أجرى فريق طبي تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 20 عملية قلب مفتوح و46 عملية قسطرة، إلى جانب 90 فحصا بالموجات الصوتية، ضمن مهمة طبية في العاصمة.

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