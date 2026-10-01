موريتانيا توسع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعيد تنظيم التعليم الأصلي

قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، الأربعاء، إن عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بلغ 1367 طفلا خلال العام الدراسي 2025-2026، مع افتتاح فرعين جديدين للتوحد في نواكشوط وروصو.

وأضافت الوزيرة، خلال عرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة تكفلت برسوم أكثر من 16 ألف طفل من أبناء الأسر الهشة في رياض الأطفال، بينما ارتفع عدد المسجلين في التعليم ما قبل المدرسي من 45 ألفا و696 طفلا عام 2023 إلى 93 ألفا و728 طفلا عام 2026.

وفي التعليم الأصلي، أعلنت الوزارة إعداد استراتيجية ومشروع قانون لتنظيم القطاع، إلى جانب اكتتاب 867 شيخ محظرة، وإنشاء نظام معلوماتي لتسيير قاعدة بيانات التعليم الأصلي، وافتتاح معهد جهوي في النعمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحضيرات العام الدراسي 2026-2027، الذي تشارك في الإعداد له قطاعات التربية والشؤون الإسلامية والتعليم العالي والعمل الاجتماعي.

وقالت بنت باباه إن التحضيرات شملت أيضا تنظيم الخريطة المدرسية، وتسلم 575 فصلا دراسيا خلال 2026، ليرتفع عدد الفصول التي تسلمتها الدولة منذ 2019 إلى 6173 فصلا، فيما يجري العمل على استلام 3340 فصلا إضافيا.