قالت وزيرة التجارة والسياحة في الحكومة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، إن السياحة الداخلية أصبحت “أداة للتعريف بموريتانيا كبلد آمن، متعدد المقومات، وجدير بالاكتشاف”.

جاء ذلك خلال إطلاق موسم السياحة الداخلية من مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابه جنوب شرق موريتانيا، بإشراف من سيدة موريتانيا الأولى مريم بنت الداه.

و أضافت بنت أحمدناه أن دعوة المواطنين إلى قضاء عطلهم داخل الوطن تمثل رؤية سياسية وتنموية تسعى إلى توطين جانب معتبر من الإنفاق السياحي داخل الاقتصاد الوطني.

ولطالما تهيأ الموريتاني بطبيعته، مع كل موسم خريف، لخروج جماعي من العاصمة نواكشوط وبقية المدن، بحثاً عن الراحة والاستجمام في سهول وعند جوانب وديان البلد العربي المترامي الأطراف.