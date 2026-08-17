أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الأحد، حصيلة التكفل الصحي بالمرضى المعوزين على مستوى المستشفيات الوطنية والجهوية، خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة، في معطيات نشرتها، أن الحصيلة بلغت 3651 تكفلا صحيا، تصدّرها التكفل بمرضى الفشل الكلوي بـ3468 حالة، توزعت بين 1936 حصة تصفية، و1330 إجراء طبيا، و202 وصفة طبية.

وعلى مستوى المؤسسات الصحية، سجل مركز الاستطباب الوطني 69 تكفلا، بينها 9 عمليات جراحية و57 فحصا طبيا و3 استشارات طبية، فيما بلغ عدد التكفلات في مركز استطباب الشيخ زايد 36 حالة، ومستشفى الصداقة 30 حالة.

كما سجل المستشفى الجهوي بالنعمة 19 تكفلا صحيا، والمستشفى الجهوي بأطار 16 فحصا طبيا، إضافة إلى 10 فحوصات طبية بالمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، و3 عمليات قلب مفتوح بالمركز الوطني لأمراض القلب.