بحث الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتانية عبد الرحمن ولد الحسن، الاثنين، مع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة فلسطين زكي قديح، سبل تسوية الأوضاع المدنية لأفراد الجالية الفلسطينية المقيمة في موريتانيا، ولا سيما من لا يملكون وثائق ثبوتية.

وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان، إن اللقاء الذي عقد بمكتب الأمين العام تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جوازات الحماية الموريتانية، وضبط أوضاع الأحوال المدنية للجالية الفلسطينية.

وشملت المباحثات إجراءات إصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج والحصول على أرقام وطنية، إضافة إلى أوضاع أفراد الجالية الذين لا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية.

وأكد ولد الحسن خلال اللقاء متابعة هذه الملفات مع المدير العام للحالة المدنية، والعمل على تسوية أوضاع أفراد الجالية، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين