وجه الرئيس الغيني مامادي دومبويا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى تشديد مراقبة الحدود ورفع مستوى اليقظة، خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع والأمن الوطني بعد عودته إلى كوناكري من عطلة خاصة في اليونان.

وترأس دومبويا الخميس جلسة استثنائية للمجلس في قصر محمد الخامس، دعا خلالها إلى تكثيف الدوريات على الحدود وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بحسب الرئاسة الغينية.

كما دعا إلى مواصلة تحديث القوات العسكرية وشبه العسكرية، بما يشمل تعزيز قدراتها العملياتية وتوفير تجهيزات ملائمة، فيما أشاد بجهود قوات الدفاع والأمن في حماية الأراضي والسكان.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء أمادو أوري باه ومسؤولون في الرئاسة والحكومة، إضافة إلى كبار القادة العسكريين وشبه العسكريين.

وشهدت الجلسة أيضا أداء عدد من الضباط الذين تمت ترقيتهم أو تعيينهم حديثا في مناصب مسؤولية اليمين الدستورية.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من عودة دومبويا إلى كوناكري عقب عطلة خاصة قضاها مع أسرته في اليونان، في وقت تستعد فيه غينيا للاحتفال بالذكرى الـ68 لاستقلالها في الثاني من أكتوبر المقبل.