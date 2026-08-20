أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الخميس، تنظيم مسابقة اكتتاب حسب المقاطعات لصالح 1132 مقدم خدمة تعليم، من بينهم 241 أستاذ إعدادية و891 معلما، تبدأ في 3 سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن المسابقة تفتح أمام الموريتانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة عند فتح باب الترشح، والحاصلين على المؤهلات المطلوبة.

وتشترط المسابقة بالنسبة لمقدم خدمة تعليم بصفة أستاذ إعدادية، شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادلها، فيما يشترط بالنسبة لمقدم خدمة تعليم بصفة معلم، شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي أو كشف درجات البكالوريا لسنة 2026.

وفتحت الوزارة سجل الترشحات اعتبارا من اليوم 20 أغسطس، ويستمر إلى غاية 25 أغسطس عند الساعة 23:59، موضحة أن الترشح عن بعد متاح أيضا من خلال تطبيق «خدماتي».