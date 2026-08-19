قال 82 عسكريا ماليًا أُفرج عنهم بعد أشهر من الاحتجاز إنهم مستعدون للعودة إلى القتال إلى جانب القوات المسلحة المالية، في وقت تقول فيه السلطات إنها تواصل جهودها لاستعادة عسكريين آخرين ما زالوا محتجزين أو مفقودين.

وأُفرج عن العسكريين في 13 أغسطس، واستقبلهم رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا في باماكو يوم الاثنين، حيث أكدوا استعدادهم لاستئناف مهامهم والدفاع عن الأراضي المالية.

وقال العقيد أداما باكايّوكو، متحدثا باسم المجموعة، إن العسكريين مستعدون للعودة إلى صفوف زملائهم والتوجه مجددا إلى الجبهة، داعيا الماليين إلى دعم القوات المسلحة.

وقال رئيس أركان الجيوش المالية الجنرال إليزي جان داو إن السلطات لم تدخل في أي مفاوضات مع خاطفي العسكريين، مضيفا أن جهودها ركزت بدلا من ذلك على تهيئة ظروف تجعل استمرار احتجازهم صعبا على الخاطفين.

ولم يحدد داو الجهة التي كانت تحتجز العسكريين، كما لم يوضح تفاصيل الجهود التي قال إنها أدت إلى الإفراج عنهم.

وجاء الإفراج عن العسكريين في سياق تحركات لإطلاق سراح محتجزين آخرين. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ستة عسكريين ماليين مصابين نُقلوا في 16 أغسطس من كيدال إلى غاو بعد تسليمهم إليها من جانب جبهة تحرير أزواد.

ولم تؤكد اللجنة الدولية انتماء الأشخاص الستة إلى القوات المسلحة المالية، التزاما بمبدأ الحياد الذي تتبعه.

وبحسب إعلانات الأطراف، خرج 88 عسكريا ماليًا من الاحتجاز خلال الأيام الماضية، بينهم 82 أُفرج عنهم في 13 أغسطس وستة مصابين نُقلوا إلى غاو.

ولا يزال عدد العسكريين الماليين المحتجزين أو المفقودين غير معروف على نحو دقيق، بينما تقول السلطات إنها تواصل البحث عنهم والعمل على إطلاق سراحهم.