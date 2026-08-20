أظهرت المعطيات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تفاوتا كبيرا في توزيع الأمطار بموريتانيا منذ بداية موسم الخريف، مع تسجيل أعلى الكميات في المناطق الجنوبية، مقابل تساقطات محدودة في أجزاء من الشمال والغرب.

وبحسب نشرة متابعة موسم الأمطار، للفترة من 17 مايو إلى 14 أغسطس 2026، تراوحت الكميات المتراكمة في أقصى جنوب الحوضين الشرقي والغربي، ولعصابه وكيدي ماغه، بين 200 و300 ملم.

وسجلت النشرة أعلى التراكمات في بؤرتين تجاوزت فيهما الأمطار 300 ملم، إحداهما في فصالة بالحوض الشرقي، والأخرى في أقصى جنوب الحوض الغربي.

كما شهدت اترارزة وجنوب لبراكنه كميات مهمة تراوحت بين 100 و150 ملم، بينما اقتصرت التساقطات في داخلت نواذيبو وإنشيري وأجزاء من آدرار وتيرس زمور على ما بين 2 و25 ملم.

وفي المقابل، رصدت النشرة عجزا مطريا تراوح بين 25 و100 ملم في أجزاء من جنوب الحوض الشرقي وشرق الحوض الغربي وجنوب كيدي ماغه، مع تسجيل عجز أقل حدة في مناطق أخرى، بينها تيرس زمور وآدرار وإنشيري وتكانت ولعصابه وكوركول.

وسجلت مناطق أخرى فوائض مطرية متفاوتة، خصوصا في أجزاء من الحوضين وتكانت وكوركول ولبراكنه و اترارزة، إضافة إلى جيوب محدودة في آدرار وتيرس زمور.

وخلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس، استمر التباين، مع تسجيل عجز متوسط في جنوب الحوض الشرقي وشرق الحوض الغربي، مقابل فوائض تراوحت بين 10 و50 ملم في مناطق من تيرس زمور وتكانت وآدرار ولبراكنه و اترارزة.