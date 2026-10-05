تنتج النفط.. الغابون تواجه نقصا في الوقود

تواجه العاصمة الغابونية ليبرفيل نقصاً في الديزل أدى إلى إغلاق بعض محطات الوقود وفرض قيود على الكميات المباعة، بينما أعلنت السلطات وصول شحنة مستوردة وتعهدت بعودة الإمدادات إلى طبيعتها بحلول الثلاثاء.

وتشهد محطات الوقود في ليبرفيل طوابير طويلة منذ ساعات مبكرة، فيما اضطر بعض سائقي السيارات وسيارات الأجرة إلى الانتظار لساعات للحصول على الوقود. وتبيع بعض المحطات كميات محدودة لا تتجاوز 15 لتراً للزبون.

وقال سائقو سيارات أجرة إن نقص الوقود يعرقل عملهم، في وقت أغلقت فيه محطات أخرى أبوابها بسبب عدم توفر الديزل.

وقالت وزارة النفط، في بيان، إن شحنة وقود وصلت إلى البلاد وإن التوزيع سيستأنف تدريجياً، من دون أن تحدد سبب النقص.

وقال ثيبولت غايل إيدومي، المدير العام لقطاع المصب في النفط والغاز، إن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها في ليبرفيل وبقية أنحاء البلاد بحلول الثلاثاء، مشيراً إلى أن الشحنة تأخرت بسبب مشكلات لوجستية.

وأضاف أن السلطات بدأت إجراءات تفريغ الشحنة ونقل الوقود إلى محطات الخدمة، وأن عربات صهريجية يجري تجهيزها لتوزيع المنتجات في ليبرفيل والمناطق الداخلية.

وربط إيدومي تأخر الشحنة باضطرابات في أسواق إمدادات الوقود العالمية منذ اندلاع الحرب مع إيران، قائلاً إن دولاً عدة تتنافس على الإمدادات من الأسواق نفسها.

وتأتي الأزمة في بلد يعد من منتجي النفط في أفريقيا، فيما لم تكشف السلطات عن حجم مخزون الديزل المتاح قبل وصول الشحنة الجديدة أو أسباب عدم كفايته لتغطية الطلب خلال فترة تأخر الإمدادات