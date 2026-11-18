وقّعت موريتانيا، بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء بإقليم لاتسيو الإيطالي، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال زراعة الأعضاء، ولا سيما الكلى والكبد.

ويتضمن الاتفاق تكوين الطواقم الطبية وشبه الطبية، والمواكبة الفنية لإنشاء مختبر للمناعة والتوافق النسيجي، واستحداث سجل وطني للقصور الكلوي المزمن، فضلا عن تعزيز برنامج زراعة الكلى، بما يشمل الأطفال.

كما يشمل تقديم الدعم الفني لإجراء أولى عمليات زراعة الكبد في البلاد، ومتابعة المرضى والمتبرعين، وتبادل الخبرات الطبية عن بُعد.