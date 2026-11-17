طالبت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية في موريتانيا بإلغاء القرار رقم 06/2026 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والمتعلق بإعداد قائمة أولية للمؤسسات الصحفية الخاصة المستوفية للحد الأدنى من الشروط المهنية.

وقالت التنسيقية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن إجراءات إعداد القائمة اتسمت بالإقصاء وغياب التشاور والشفافية، مطالبة بسحبها وتجميد أي آثار مادية أو معنوية أو امتيازات إدارية قد تترتب عليها.

وأضافت أن تصريحات رئيس السلطة محمد عبد الله ولد لحبيب، في مقابلة مع قناة «صحراء 24»، كشفت، بحسب تعبيرها، عن انحياز واضح لتجمع ونقابة بعينهما، مقابل التشكيك في مصداقية غالبية الهيئات الصحفية الأخرى.

وأشارت إلى أن عملية فرز المؤسسات الصحفية وتصنيفها أثارت شكوكاً بشأن اعتماد معايير غير متكافئة، داعية إلى فتح حوار مع مختلف الهيئات والمنظمات الصحفية المهنية، واعتماد قائمة نهائية وفق معايير قانونية وموضوعية موحدة ومعلنة.

وأكدت التنسيقية أن إصلاح الصحافة وتمهينها ينبغي أن يتم عبر احترام القانون وضمان استقلالية المؤسسات وترسيخ التشاور والتعددية وتكافؤ الفرص.

وأصدرت “الهابا” الجمعة الماضي قرارا تضمن قائمة أولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، وشملت مؤسسات في قطاعات الإعلام السمعي البصري والصحافة الإلكترونية والمكتوبة، فيما أشارت إلى مؤسسات أخرى لا تزال في طور استكمال المعايير.

وكان رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية محمد عبد الله ولد لحبيب قد تحدث، مساء الاثنين، في مقابلة مع قناة «صحراء 24»، عن القرار المتعلق بتصنيف المؤسسات الصحفية، والملابسات التي أحاطت بإعداده واعتماده، إضافة إلى تنظيم ومتابعة المنصات الإعلامية في موريتانيا.