شاركت البحرية الموريتانية في مناورات بحرية إقليمية بخليج غينيا، ضمن التمرين السنوي «Grand African NEMO 2026»، الذي أقيم خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قوات بحرية من عدة دول.

وقال الجيش الموريتاني، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم الاثنين، إن التمرين شمل سيناريوهات عملياتية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالمخدرات والقرصنة، إضافة إلى البحث والإنقاذ البحري والإخلاء الطبي ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم.

وأضاف أن البحرية الموريتانية شاركت في التمرين عبر الطوافة «تمبدغة» وفريق من القوات الخاصة البحرية، إلى جانب ضباط اتصال بمركز التنسيق البحري الإقليمي لغرب إفريقيا (CRESMAO) والمركز الإقليمي للتنسيق البحري (MMCC) في مدينة برايا.

وأشار الجيش إلى أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري البحري والتنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات العملياتية للبحرية الموريتانية.