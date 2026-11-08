نفى قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أن يكون قد رفض إدراج حزب التحالف الشعبي التقدمي ضمن ممثلي المعارضة في اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، مؤكدا أنه لم يناقش بعد مسألة تحديد ممثليه في اللجنة.

ويأتي النفي ردا على معلومات نشرتها «صحراء ميديا» أفادت بأن القطب رفض مقترحا بمنح التحالف الشعبي التقدمي مقعدا ضمن حصته في اللجنة، رغم مساعي رئيس لجنة الحوار موسى فال لإقناعه بقبول المقترح.

وقال المتحدث باسم القطب سيدي ولد الكوري، في تصريح ل”صحراء ميديا”، اليوم الأحد، إن الائتلاف لم يصدر أي موقف أو قرار بالاعتراض على عضوية حزب التحالف الشعبي التقدمي، واصفا المعلومات المتداولة بهذا الشأن بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى قرارات صادرة عن هيئاته المختصة.

وأضاف أن القطب يواصل التشاور مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن تحديد ممثلي المعارضة في لجنة الإشراف على الحوار الوطني.

وشدد ولد الكوري على أن المواقف المتعلقة بتمثيل الائتلاف ومشاركته في هيئات الحوار لا يمكن نسبتها إليه إلا عبر قنواته الرسمية المخولة بذلك.