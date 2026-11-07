الوزير الأول يقر بقصور الحصيلة ويتعهد بإصلاح اختلالات الكهرباء

قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، السبت، إن حصيلة العمل الحكومي خلال السنوات الماضية لا تزال دون مستوى طموحات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتطلعات الشعب، مقرا بأن الجهود والإنجازات التي تحققت لم تخل من النقص والقصور والأخطاء.

وأضاف ولد اجاي، في خطاب أمام الجمعية الوطنية لعرض برنامج الحكومة، أن استمرار الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية والمياه والتعليم، فضلا عن محدودية الدخل والبطالة، يجعل الحصيلة الحكومية غير مكتملة.

ولفت إلى أن الحكومة لن تعتبر مهمتها مكتملة ما دام مواطنون يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج، أو أطفال خارج مقاعد الدراسة بسبب العمل أو عدم توافر الظروف الضرورية للتعليم، كما ربط اكتمال الحصيلة بضمان توفير المياه الصالحة للشرب لجميع السكان وخلق فرص عمل للشباب.

وفي قطاع الكهرباء، أقر ولد اجاي بأن احتراق محطتين أثّر سلبا في التحسن الذي تحقق في استمرارية الخدمة، متعهدا بمعالجة تداعيات الحادث وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).

وشدد الوزير الأول على أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار توصيات لجنة التحقيق المستقلة بشأن الحادث، بهدف تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها.

وتعهد بمواصلة العمل للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية، ولا سيما ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل وانخفاض فرص العمل، وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية، خصوصا على ذوي الدخل المحدود.

كما شدد ولد اجاي على أن الحكومة لن تعتبر حصيلتها مكتملة ما دام أي مواطن يتعرض للتمييز أو يشعر بالانتقاص من كرامته بسبب لونه أو أصله أو وضعه الاقتصادي والاجتماعي.