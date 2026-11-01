مالي تقترح توسيع الشراكة الأمنية مع روسيا لتشمل الاستخبارات

اقترح الرئيس المالي أسيمي غويتا توسيع التعاون الأمني مع روسيا ليشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني وتوفير معدات لمراقبة الأراضي، وذلك خلال مباحثات أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقالت الرئاسة المالية، الجمعة، إن غويتا أشاد خلال اللقاء الذي عقد في الكرملين بالتعاون العسكري مع موسكو، ولا سيما دعم القوات الروسية للقوات المسلحة المالية، داعيا إلى توسيع الشراكة لتشمل مجالات أمنية جديدة.

وأضافت أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في مجالات الطاقة والتعدين، حيث أبدى الرئيس المالي رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الروسية في معالجة الموارد المعدنية محليا، والطاقة النووية المدنية، والطاقة الشمسية وتطوير شبكات الكهرباء.

كما تعهد غويتا برفع العراقيل من الجانب المالي لتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما أشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودا رغم نموه.

وفي المجال التعليمي، أكد بوتين رفع حصة المنح الدراسية المخصصة للطلاب الماليين إلى 300 منحة للعام الجامعي 2026-2027، كما بحث الجانبان التعاون الثقافي والجامعي والاعتراف المتبادل بالشهادات.

وكان الرئيس المالي أسيمي غويتا قد شارك في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر، قبل أن يجري مباحثات مع نظيره الروسي في اليوم التالي.