مرصد حقوقي يوصي بتحسين ظروف احتجاز السجينات في موريتانيا

أوصت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة في موريتانيا، فاطمة محمد الأمين انجيان، بتحسين ظروف احتجاز السجينات، وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لهن، خصوصا في مجالات الصحة النفسية والصحة الإنجابية، ورعاية الأطفال والنساء الحوامل.

وقالت انجيان، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، عقب زيارة أدتها اليوم الأحد لسجن النساء في نواكشوط، إن الاكتظاظ يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، نتيجة تجاوز عدد السجينات طاقتها الاستيعابية.

وأشارت رئيسة المرصد إلى أن الزيارة أسفرت عن تقديم توصيات عاجلة إلى الجهات المعنية، التي تعهدت بتنفيذها، مؤكدة أهمية توفير طاقم أمني نسائي كاف، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن، ومراعاة احتياجات السجينات باختلاف أوضاعهن وفئاتهن العمرية، بمن فيهن الأجنبيات.

وأوضحت أن الزيارة تأتي ضمن برنامج لاستكمال الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية المخصصة للنساء على المستوى الوطني، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات موجهة إلى السلطات العليا بشأن أوضاع السجينات وسبل ضمان احترام حقوقهن.