يستضيف المنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون)، نظيره البوركيني مساء اليوم الثلاثاء، على المركب الأولمبي بنواكشوط، في مباراة مصيرية للمضيف.

وتأتي المواجهة، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2027.

وأكد الناخب الوطني أرتيز لزوبيز غاراي، ” أن مواجهة بوركينا فاسو ستكون نهائيا”، مشدداً على “ضرورة الفوز لمواصلة المنافسة على التأهل إلى كأس أفريقيا للأمم.”

ودعا غاراي خلال مؤتمر صحفي أمس، “الجماهير إلى مساندة المرابطين والوقوف خلفهم حتى النهاية.”

ويوجد المرابطون، في المرتبة الثالثة للمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، خلف بوركينا فاسو الذي حقق سبع نقاط، بينما تتصدر بنين المجموعة، برصيد عشر نقاط.

وحقق المنتخب الموريتاني فوزا وحيدا على إفريقيا الوسطى، في حين خسر أمام بنين، وبوركينا فاسو.

وبتعتين على المنتخب، الفوز في جميع الجولات المتبقية، لإبقاء حظوظه في التأهل.