نواكشوط تحتضن أسبوع المغرب لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، الدورة الثالثة من «أسبوع المغرب»، بمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية من البلدين، بهدف التعريف بفرص التبادل التجاري والاستثمار بين موريتانيا والمغرب.

وقال بيان صحفي صادر عن منظمي التظاهرة، إن الحدث ينظم بالتعاون بين السفارة المغربية وجمعية «منتدى الجنوب»، وبشراكة مع وزارة التجارة والسياحة الموريتانية ووزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وأضاف البيان أن برنامج التظاهرة يتضمن لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والشركات، وأخرى بين الشركات والهيئات الحكومية، فضلا عن ندوات تناقش آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والمشاريع الكبرى التي تدعم شراكتهما.

ويهدف الأسبوع إلى استكشاف فرص التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والطاقة والصناعات الغذائية والزراعة والقطاع المصرفي والاتصالات.

كما يتضمن البرنامج عروضا للتعريف بالثقافة المغربية والحرف اليدوية والمطبخ والمنتجات المحلية، إلى جانب أمسيات فنية وموسيقية وشعرية على مدار أيام التظاهرة.