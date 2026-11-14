استعرضت جهة نواكشوط تجربتها في مجال التصدي للتغيرات المناخية، خلال فعالية نظمتها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، تحت عنوان «جهة نواكشوط في مواجهة التغيرات المناخية: من الاستراتيجية المناخية إلى العمل الميداني على المستوى الترابي».

وقالت الجهة، في منشور اليوم السبت، إن اللقاء تناول أبرز التحديات المناخية التي تواجه العاصمة، ومنها الفيضانات والتآكل الساحلي وارتفاع درجات الحرارة والضغط المتزايد على الموارد المائية، فضلا عن التوسع العمراني المتسارع.

وأضافت أن الفعالية خُصصت لاستعراض التدابير التي اتخذتها لتعزيز قدرة المجال الترابي على الصمود والتكيف مع هذه التحديات.

واستعرضت رئيسة الجهة فاطمة بنت عبد المالك، خلال اللقاء، الرؤية السياسية للجهة، مؤكدة الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المحلية في تنزيل العمل المناخي على أرض الواقع، تكاملا مع السياسات الوطنية والالتزامات الدولية.

كما تناولت المداخلات الفنية أوجه التكامل بين المخطط الجهوي للتنمية والمخطط المناخي للجهة، وسبل تحويل توجهاتهما إلى تدخلات عملية في المجالات ذات الأولوية.

وجددت جهة نواكشوط التزامها بالعمل من أجل بناء مجال ترابي أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة، مؤكدة أهمية الشراكات والتعاون في تسريع وتيرة العمل المناخي على المستوى المحلي.