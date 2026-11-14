السنغال.. 35 مركزا صحيا وجسر ثان في زيغينشور ضمن مشاريع 2027

أعلن وزير البنية التحتية السنغالي ديثيي فال، اليوم السبت، عن مشاريع تشمل إنشاء 35 مركزا صحيا وبناء جسر ثان في مدينة زيغينشور جنوبي البلاد، إلى جانب تنفيذ مشاريع طرقية كبرى خلال عام 2027، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأفريقية (APA).

وقال فال، خلال عرض مشروع ميزانية وزارته أمام لجنتي المالية وإعداد التراب بالجمعية الوطنية، إن بناء الجسر الثاني في زيغينشور يندرج ضمن المشاريع الهيكلية للعام المقبل، ويهدف إلى تعزيز التنقل في جنوب البلاد.

وأضاف أن المشاريع الطرقية تشمل تمديد الطريق الالتفافي الشمالي، وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 5 بين بينيونا وديولولو، وإعادة إطلاق البرنامج الخاص بفك العزلة، إلى جانب مواصلة العمل على الطريق السريع الرابط بين داكار وتيفاوان وسانت لويس، والطرق الرابطة بين ماكو وكيدوغو وسارايا وموسالا.

وفي القطاع الصحي، يتضمن البرنامج بدء أعمال بناء مستشفى باكيل، وإعادة بناء مستشفيي الملك بودوان ويوسو مبارغاني ورفع مستوى تجهيزاتهما الطبية والفنية، فضلا عن تسليم وافتتاح المركز الوطني لعلاج الأورام في ديامنياديو ومستشفى أريستيد لو دانتيك، واستئناف واستكمال أعمال مستشفى أورو سوغي.

كما تشمل المشاريع بناء محاكم ابتدائية في عدد من المدن، ومحاكم كبرى في كافرين وتامباكوندا وزيغينشور، واستكمال 45 فضاء رقميا مفتوحا ومنشآت جامعية، إلى جانب مواصلة برنامج القضاء على الفصول المؤقتة في التعليم الابتدائي.

وحدد الوزير ميزانية قطاعه لعام 2027 عند 601.27 مليار فرنك أفريقي مقابل 716.13 مليار فرنك في عام 2026، بانخفاض قدره نحو 16%.