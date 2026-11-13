خسر المنتخب الموريتاني الأول لكرة القدم (المرابطون)، مساء اليوم الجمعة، بهدف وحيد أمام بوركينا فاسو، سجّل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأقيمت المباراة في العاصمة البوركينابية واغادوغو، وتأتي لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 .

ويمتلك المرابطون، ثلاث نقاط فقط، إذ فازوا في الجولة الأولى على إفريقيا الوسطى، في حين خسروا في الجولة الثانية أمام بنين.

ويواجه المرابطون الثلاثاء المقبل في نواكشوط، منتخب بوركينا فاسو، لحساب الجولة الرابعة، من ذات التصفيات.

وعقّدت الخسارة من حسابات المنتخب الموريتاني في التأهل، إذ يتعين عليه الفوز في المبارايات المتبقية، لحسم التأهل.