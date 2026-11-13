أعلن تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة في موريتانيا،عن أمله في أن يكون تصنيف المؤسسات الصحفية بداية فعلية لتنظيم القطاع.

جاء ذلك في بيان أصدره الجمعة، بعد صدور اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المتوفرة على حد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية التي تفرضها النصوص القانونية، عن الهابا.

ويأمل التجمع “أن يشكل هذا القرار خطوة فعلية نحو تنظيم القطاع وضبط تصنيف المؤسسات الصحفية وفق معايير مهنية ومؤسسية واضحة، وأن يكون مدخلًا لمعالجة الاختلالات القائمة، وخاصة ما يتعلق بمنح التراخيص دون التقيد بمعايير مهنية محددة.”

وأكد استعداده للتعاون والتشاور مع “الهابا” وكل الجهات المعنية، من “أجل إصلاح جاد ومنصف للقطاع، يقوم على وضوح المعايير وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق، ويعزز استقلالية المؤسسات الصحفية واستدامتها.”

جاء ذلك في بيان أصدره الجمعة، بعد صدور اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المتوفرة على حد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية التي تفرضها النصوص القانونية، عن الهابا.

كما أكد ” ضرورة التشاور المسبق مع الفاعلين المهنيين الجادين في القطاع قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم.”

كما “بارتياح تأكيد السلطة العليا أن اللائحة المعلنة أولية وليست نهائية”، ودعا “إلى استثمار هذه الخطوة في تسريع استكمال إجراءات منح البطاقة الصحفية المهنية، وتنظيم الاعتمادات الخاصة بحضور المؤتمرات الصحفية والأنشطة الرسمية، بالاستناد إلى معايير مهنية ومؤسسية واضحة، والاستفادة من آلية التصنيف الجديدة، مع مراعاة طابعها الأولي وضمان حقوق المؤسسات والصحفيين.”