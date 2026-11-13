أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن التقويم الدراسي للعام 2026-2027، متضمنا مواعيد الامتحانات الوطنية ومواعيد العطل المدرسية، وذلك في إطار تنظيم السنة الدراسية وتحديد محطاتها الأساسية.
وبحسب الإعلان، ستجرى الامتحانات على النحو التالي:
- امتحان دخول السنة الأولى الإعدادية يومي 14 و15 يونيو 2027.
- امتحان شهادة الدروس الإعدادية أيام 16 و17 و18 يونيو 2027.
- امتحان البكالوريا الفنية من 14 إلى 24 يونيو 2027.
- امتحان الدورة العادية للبكالوريا من 21 إلى 24 يونيو 2027.
- امتحانات الدورة التكميلية يومي 26 و27 يوليو 2027.
- مسابقة دخول مؤسسات الامتياز يوم 26 يوليو 2027.
وفيما يتعلق بالعطل المدرسية، حددت الوزارة المواعيد التالية:
- عطلة نهاية الفصل الأول: من 25 ديسمبر 2026 حتى 4 يناير 2027.
- عطلة نهاية الفصل الثاني: من 26 مارس حتى 5 أبريل 2027.
- العطلة الصيفية: من 11 يونيو إلى 4 أكتوبر 2027.