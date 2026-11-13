أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن التقويم الدراسي للعام 2026-2027، متضمنا مواعيد الامتحانات الوطنية ومواعيد العطل المدرسية، وذلك في إطار تنظيم السنة الدراسية وتحديد محطاتها الأساسية.