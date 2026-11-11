دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى زيادة الدعم الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتوفير تمويلات مناخية يسهل الوصول إليها، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.

وقال ولد الغزواني، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الثانية من قمة أنطاليا للقادة، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، إن موريتانيا، رغم ضآلة بصمتها الكربونية، تظل من أشد الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وما تسببه من جفاف ونقص في الموارد المائية وتدهور للأراضي وتصحر وتآكل ساحلي.

وأضاف أن هذه العوامل أسهمت في تمزيق الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية، وتهديد الأمن الغذائي وإعاقة التنمية، بفعل تأثيراتها السلبية على النظم البيئية البحرية والطبيعية.

وأوضح الرئيس الموريتاني أن بلاده تنفذ بالتعاون مع شركائها، برامج لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، مشيرا إلى مساهمة موريتانيا في مبادرة السور الأخضر الكبير، ودورها في لجنة المناخ لمنطقة الساحل واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل.

وأشار إلى أن موريتانيا اعتمدت في نوفمبر 2025 مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة في أفق عام 2035، ويجري حاليا إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، فيما توشك الخطة الوطنية للتكيف على الاكتمال.