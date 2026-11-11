وقّعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو (نحو 1.854 مليار أوقية جديدة)، مخصصة لتحسين وتطوير خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في نواكشوط ونواذيبو.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو لمحيميد، وعن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بسنيي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط إينياس مونكام دافيرا.

وتستهدف الاتفاقية الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، وإعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما يتيح تحسين التزويد بالمياه لنحو 1.6 مليون نسمة، خاصة في الأحياء الهشة والأطراف الحضرية، وفق ما أوردته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأضافت الوزارة أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز صمود المنشآت المائية أمام التغيرات المناخية، ورفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ولوج سكان المدن والأرياف إلى الخدمات الأساسية، والنهوض بالمؤسسات العمومية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه في موريتانيا تجاوزت 77%.

ومن جانبه، قال السفير الفرنسي إن التمويل يعكس التزام بلاده بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي للبلاد عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز على قطاعي المياه والصرف الصحي.