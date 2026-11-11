موريتانيا.. خفر السواحل ينقذ 137 مهاجرا سنغاليا قبالة نواذيبو

أنقذت خفر السواحل الموريتانية، اليوم الأربعاء، زورقا تقليديا كان يقل 137 مهاجرا سنغاليا، قبالة شواطئ مدينة نواذيبو.

وقالت خفر السواحل، في إيجاز صحفي، إن الزورق كان قادما من مدينة سانت لويس السنغالية، وعلى متنه 132 رجلا و5 نساء، جميعهم من الجنسية السنغالية.

وأضافت أن عملية الإنقاذ جرت عند الساعة 09:20 بالتوقيت العالمي، في إطار مهامها المتعلقة بالمراقبة البحرية والإنقاذ وحماية الأرواح في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وأشارت خفر السواحل إلى مواصلة جهودها لتعزيز المراقبة البحرية والتصدي للهجرة غير النظامية، والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح في البحر، مع ضمان التعامل مع الحالات الإنسانية وفق الإجراءات المعمول بها.