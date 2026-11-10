غينيا.. محاكمة 1263 شخصا بتهمة التنقيب العشوائي عن الذهب

بدأت اليوم الثلاثاء، في غينيا محاكمة 1263 شخصا أوقفوا بتهمة التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة سغيري، فيما أوقفت قوات الأمن 149 شخصا إضافيا في منطقتي كيرواني وسغيري، ليرتفع إجمالي الموقوفين إلى 1412 شخصا.

وقالت وزارتا الدفاع والأمن والحماية المدنية الغينيتان، في بيان مشترك، إن الموقوفين الجدد توزعوا بين مقاطعة كيرواني، حيث أوقف 100 شخص، والمنطقة الإدارية لسغيري، حيث أوقف 49 آخرون.

وأضاف البيان أن الأشخاص الـ149 أُحيلوا إلى القضاء في كانكان، بعد إحالة 1263 موقوفا في وقت سابق إلى القضاء في سغيري، عقب الاستماع إليهم من قبل ضباط الشرطة القضائية التابعة للشرطة الوطنية والدرك الوطني.

وأكدت الوزارتان أن الموقوفين يُعاملون وفقا للقانون وحقوق الإنسان، مشيرتين إلى استمرار عمليات مكافحة التنقيب العشوائي عن الذهب في عموم البلاد.

وكانت السلطات المحلية في سغيري قد علّقت نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب في 29 أكتوبر الماضي، قبل أن تعلن الحكومة الغينية، في 2 نوفمبر الجاري، حظرا شاملا للتنقيب العشوائي في المنطقة الغنية بالذهب.