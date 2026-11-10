توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة خلال النهار في المناطق الجنوبية والوسطى والغربية من موريتانيا، غدا الأربعاء، مع هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة، شرقية إلى شمالية شرقية، على عموم البلاد.

وقالت الهيئة، في نشرتها اليومية، إن الرؤية ستكون متأثرة بفعل الأتربة في ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت.

وتشير توقعات درجات الحرارة إلى تسجيل 41 درجة مئوية في ألاك وبوكي، و40 درجة في كيهيدي ومونكل وإمبود ومقطع لحجار ومال وروصو والمذرذرة وأبو تلميت.

وفي نواكشوط، يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 36 درجة مئوية كحد أقصى و23 درجة كحد أدنى، فيما ستسجل نواذيبو 30 درجة كحد أقصى و23 درجة كحد أدنى.