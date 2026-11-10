أكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي التزام الحكومة باحترام مختلف الآراء والتوجهات السياسية، ولا سيما آراء المعارضة، مشددا على أن الحوار والتعاون والتنافس الإيجابي بين مكونات الطيف السياسي تمثل أفضل السبل لمواجهة التحديات التنموية في البلاد.

وقال ولد اجاي، خلال رده على مداخلات النواب في جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة، الاثنين، إن الحكومة تنظر بتقدير واحترام إلى مختلف الآراء السياسية، باعتبارها تعبيرا عن وجهات نظر المواطنين، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة.

وأضاف أن احترام الرأي الآخر، خصوصا الرأي المعارض، يمثل أحد ملامح الممارسة السياسية التي تعززت في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتكريس هذا النهج القائم على الحوار والتفاهم والتسامح واحترام الاختلاف.

وأشار الوزير الأول إلى أن لكل مواطن، وخاصة ممثلي الشعب في البرلمان، الحق في التعبير عن وجهة نظره، لافتا إلى أن هذه الآراء قد تتضمن جوانب من الحقيقة ينبغي الإنصات إليها والاستفادة منها بما يخدم المصلحة الوطنية.