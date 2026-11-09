رئيس فريق تواصل: 81% من المشاريع الكبرى تجاوزت آجال تنفيذها

قال رئيس فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» أحمدو امباله إن 81 بالمئة من المشاريع الكبرى، التي تتجاوز كلفة كل منها 80 مليون أوقية، تجاوزت الآجال المحددة لتنفيذها، متسائلا عن أسباب التأخير والجهات المسؤولة عنه والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات.

وانتقد امباله، خلال جلسة الجمعية الوطنية المخصصة لمناقشة برنامج الوزير الأول المختار ولد اجاي والتصويت عليه، أداء الحكومة في مجال الخدمات الأساسية، مشيرا إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية.

وقال إن قطاعات الصحة والتعليم لا تزال دون مستوى تطلعات المواطنين، في ظل نقص الأدوية والكوادر التعليمية، والتفاوت في مستوى الخدمات بين العاصمة والمناطق الداخلية.

وأضاف أن تقييم السياسة العامة للحكومة ينبغي ألا يتحول إلى مناسبة لاستعراض الإنجازات، بل إلى فرصة لمساءلتها عن نتائج برنامجها وانعكاس سياساتها على حياة المواطنين.

وتساءل امباله عن الموارد المرصودة للمشاريع المتعثرة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التأخر في تنفيذها، معتبرا أن ما يعيشه المواطنون من صعوبات يعكس واقعا لا يمكن تجاهله عند تقييم أداء الحكومة.