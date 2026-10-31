المغرب: عدم تمديد «المينورسو» خطوة نحو طي ملف الصحراء أمميا

أعلن الديوان الملكي المغربي مساء الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي لم يمدد، خلال اجتماعه الخميس 30 أكتوبر، مهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» في الصحراء، معتبرا القرار تطورا يمهد لإنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال الديوان الملكي، في بلاغ، إن عدم تمديد المهمة يعني انتهاء وجود البعثة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن ذلك يطوي صفحة استمرت 35 عاما.

وأضاف البلاغ أن القرار ينبغي أن يضع حدا لإحالة ملف الصحراء على مجلس الأمن، بما يشمل الاجتماعات الدورية المخصصة له وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطات مبعوثه الشخصي، مشيرا إلى أن خطوات مماثلة ستُتخذ قريبا داخل هيئات أممية أخرى.

وشدد المغرب، وفق البلاغ، على تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على احترام سلامة أراضيه وأمنه الوطني.

وأشار الديوان الملكي إلى أن الرباط ستواصل تحركاتها الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي، قائلا إن أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، يدعمون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها إطارا لحل النزاع.