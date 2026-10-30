خفض تكاليف النقل.. اتفاق ينهي احتجاجات طلاب جامعة نواكشوط

توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلو النقابات الطلابية في موريتانيا، مساء اليوم الجمعة، إلى اتفاق يقضي بخفض كلفة النقل الجامعي، واستئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أسبوعا على خلفية احتجاجات طلابية للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة والخدمات الجامعية.

وبموجب الاتفاق، سيستفيد الطلاب من اشتراك شهري بقيمة 3500 أوقية قديمة، يتيح 50 رحلة على حافلات النقل السريع، بكلفة 70 أوقية للرحلة الواحدة، فيما تقرر الإبقاء على تسعيرة 50 أوقية للرحلة في الخطوط التقليدية التي لا تغطيها حافلات النقل السريع، شريطة الدفع عبر تطبيق التذاكر الإلكتروني.

كما نص الاتفاق على استحداث حزم تذاكر للنقل التقليدي، تشمل حزمة من 10 تذاكر صالحة لمدة 15 يوما، وأخرى من 20 تذكرة صالحة لمدة شهر.

وفي الجانب النقابي، اتفق الطرفان على استئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، وإطلاق مسار للشراكة مع المنظمات الطلابية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لإعداد إطار قانوني موحد ينظم العمل النقابي في الجامعات.

وشمل الاتفاق تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وممثلي الاتحادات الطلابية لدراسة بقية المطالب، وفي مقدمتها مراجعة معايير المنح والسكن والدعم الاجتماعي، وتحسين الخدمات الجامعية، وضمان الشفافية في توزيع المنح الداخلية والخارجية، وإنصاف الطلاب المفصولين، وزيادة مقاعد الماستر وتعميمها على المؤسسات الجامعية.

وفي المقابل، قررت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات تعليق احتجاجاتها الميدانية مؤقتا، لإتاحة المجال أمام اللجان المشتركة لمناقشة المطالب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.