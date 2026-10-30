احترق عمود كهرباء الليلة؛ قرب كارفور الأبرار في عرفات، جنوب العاصمة الموريتانية نواكشوط، لم تُعرف حتى الساعة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحريق.

واندلع الحريق حوالي الساعة الثامنة مساءً، متسبباً في حالة من الهلع والخوف بين سكان الحي، ودافعاً عدداً منهم إلى مغادرة منازلهم خشية امتداد النيران إليها.

وأغرق الحريق الحي في الظلام، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ساكنته، قبل أن تباشر مجموعة من السكان محاولة إخماد النيران، وينجحوا في ذلك بعد أقل من ساعة من المحاولة.

وسُد الشارع الوحيد في الحي بسبب تدلي العمود والأسلاك الكهربائية إليه، ما تسبب في شل حركة السيارات.

وفي حديث لـ«صحراء ميديا»، أكد سكان الحي تكرار محاولاتهم الاتصال بفرق الإطفاء أكثر من مرة، دون أن يتلقوا أي تجاوب.

وتكررت خلال الفترة الأخيرة حرائق منشآت كهربائية، بينها محطات وبيوت توزيع، ردّت شركة «صوملك» أسبابها إلى «زيادة الحمولة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة».