تأهل المنتخب الموريتاني لكرة القدم الشاطئية إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم، بعد فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 7-4، في مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات، التي أقيمت مساء اليوم بملعب اباب آمغار جينغ في نواكشوط.

وبهذا الفوز، حجز المرابطون مقعدهم في النهائيات المقررة في السنغال خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات.

وكان المنتخب الموريتاني قد بلغ نهائي النسخة السابقة من البطولة، التي أقيمت في مصر عام 2024، في أول مشاركة له في النهائيات، قبل أن يخسر أمام السنغال بنتيجة 6-1، ويحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025 في سيشل.