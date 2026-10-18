أكد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، ضرورة استيعاب جميع مكونات الأغلبية في التحضير للحوار الوطني المرتقب وتنظيمه.

وقال الحزب، في إيجاز إعلامي السبت، إن مكتبه السياسي عقد اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب صالح حننا، خُصص لبحث مستجدات الساحة السياسية الوطنية والوضعية الداخلية للحزب.

وأضاف أن الاجتماع ناقش، على وجه الخصوص، الإعلان عن ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني المرتقب، مثمنًا الأدوار التي اضطلع بها ممثلو الحزب في مختلف مراحل التحضير للحوار، ومشيدًا بجهود صالح حننا في تقريب وجهات النظر والإسهام في توحيد رؤى الأغلبية بشأن عدد من القضايا المطروحة.

وأكد المكتب السياسي، في ختام اجتماعه، التزام الحزب بالعمل من أجل إنجاح الحوار الوطني، باعتباره فرصة لمعالجة الاختلالات القائمة في مختلف المجالات، وتعزيز المشاركة الوطنية وإشراك مختلف القوى والفاعلين في مسيرة البناء الوطني.

كما ثمّن الحزب ما تحقق من إنجازات في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أهدافه.

وكانت منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلنت اعتماد ممثليها في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، واختيار رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال مسعود، نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب سبعة أعضاء يمثلون أحزابًا من الأغلبية.