كشفت الحكومة الموريتانية أنها خصصت أكثر من 567 مليون أوقية في ميزانية 2026 لبرنامج حماية الطفولة وتنميتها.

جاء ذلك على لسان مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الشيخ التراد ولد عبد المالك خلال تقديم موريتانيا تقريرها الدوري الأول بشأن تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أمام لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل، في ماسيرو عاصمة ليسوتو.

وقال ولد عبد المالك، إن التقرير يستعرض السياسات والبرامج المعتمدة لحماية الأطفال، والتحديات التي تواجه تنفيذها، مؤكدا التزام بلاده بتعهداتها بموجب الميثاق الإفريقي.

وأوضح التقرير أن موريتانيا أنشأت 46 آلية جهوية ومحلية لحماية الأطفال، دخلت 41 منها حيز التشغيل، كما تلقى 3058 عاملا ومتخصصا في مجالات الطفولة والعمل الاجتماعي والإعاقة تكوينا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي مجال التعليم، أشار التقرير إلى بناء وتجهيز 1200 حجرة دراسية وترميم 2250 أخرى، إضافة إلى تعزيز الطواقم التربوية بـ3743 مدرسا.

وتناول التقرير إجراءات تحسين صحة الأم والطفل وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، فضلا عن مكافحة العنف والاستغلال وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص، وتطوير عدالة الأطفال وخدمات الحالة المدنية.

وأشار الوفد إلى تحديات مستمرة، من بينها التفاوت في الحصول على الخدمات الأساسية، وجودة التعليم، ومكافحة زواج الأطفال وعملهم، وتعزيز قدرات آليات الحماية.

كما عرض الجهود المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، خصوصا في مخيم امبره والمجتمعات المستضيفة.