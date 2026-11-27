انضمت موريتانيا رسميا، أمس الخميس، إلى مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى للجنة التوجيهية للمركز، انعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، في كلمة بالمناسبة، إن انضمام موريتانيا يعكس توجهها نحو تعزيز الحوار التنموي والاستفادة من التجارب الدولية، مع احترام الأولويات الوطنية.

وأشار الوزير إلى ما تزخر به البلاد من موارد معدنية وسمكية وغاز طبيعي، فضلا عن إمكانات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأُنشئ مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1962، ويعمل على مساعدة الدول النامية والاقتصادات الناشئة في وضع سياسات وحلول تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.