عرضت الوكالة الوطنية للتشغيل في موريتانيا، خلال حفل إطلاق خدماتها الجديدة ومنصاتها الذكية، اليوم الخميس؛ في نواكشوط، حزمة من الخدمات الموجهة لدعم ريادة الأعمال ومواكبة أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تسهيل إنشاء الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدراتها على النمو والتشغيل.

وتتضمن الخدمات إنشاء شباك متخصص في ريادة الأعمال، يتولى مواكبة أصحاب المشاريع في إعداد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، واستكمال الإجراءات اللازمة، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، فضلا عن توفير الدعم الفني الضروري لتطوير أنشطتهم.

كما تشمل المنظومة عرضا متخصصا في مجال الموارد البشرية، يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحديد احتياجاتها من الكفاءات واستقطاب الموارد البشرية المناسبة، إلى جانب تطوير مهارات العاملين لديها.

وتمتد هذه الخدمات لتشمل الاتحادات المهنية والشركاء الفنيين والماليين والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين، من خلال تعزيز التنسيق بين احتياجات القطاعات الاقتصادية والكفاءات المتاحة وبرامج التكوين والإدماج المهني.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة عن توجه لتعزيز المواكبة البشرية بالتوازي مع رقمنة خدماتها، عبر التفعيل التدريجي للوكالات المحلية، بما يتيح تقريب خدمات الاستقبال والتشخيص والتوجيه المهني من المستفيدين في مختلف مناطق البلاد.

وتشمل هذه المواكبة تنظيم ورشات تدريبية حول تقنيات البحث عن العمل والاستعداد لمقابلات التوظيف، وتطوير الأفكار الريادية، والتعريف بأساسيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، فضلا عن توفير موارد للتكوين عن بعد.

وتندرج هذه الخدمات ضمن مسار تحديث الوكالة الوطنية للتشغيل، الذي يسعى إلى توسيع دورها ليشمل، إلى جانب الوساطة بين الباحثين عن العمل والمؤسسات، دعم المبادرات الاقتصادية ومواكبة المشاريع وتعزيز قدرات المؤسسات على استقطاب الكفاءات وتطوير مواردها البشرية.