أعلنت الشرطة الموريتانية، تمكنها من رصد شبكة لتهريب المخدرات بالغة الخطورة، تنشط في عدة دول مجاورة، وتخطط لتوسيع نشاطها ليشمل موريتانيا.

وقالت في بيان مساء الجمعة، إن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من رصد الشبكة، بعد “متابعات استمرت ثلاثة أشهر، باستخدام وسائل وتقنيات حديثة للرصد والتتبع”

ونفذ المكتب حسب بيان الشرطة، “عملية أمنية في منطقة «دشه»، بولاية الحوض الشرقي، على بعد خمسة كيلومترات من الحدود الشرقية، أسفرت عن ضبط سيارة من نوع «تويوتا هايلكس» تستخدمها الشبكة، وعلى متنها شخصان من جنسية أجنبية، إضافة إلى حمولة تزن طناً وسبعمائة كيلوغرام (1.700 كلغ) من مادة الكوكايين عالي الجودة (الكراك)”