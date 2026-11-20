دشّنت شركة bp موريتانيا، اليوم، منشآت وتجهيزات جديدة لدعم قطاع الصيد التقليدي في منطقتي انجاگو والزيرة 1، وذلك ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لمشروع السلحفاة آحميم الكبير، الذي يهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة المحلية للصيد وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الساحلية.

وجرى حفل التدشين بحضور والي الترارزة، أحمدنا ولد سيد اب، وعمدة انجاگو، بيدجل ولد هميد، إلى جانب عدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمعات المستفيدة.

وشملت المنشآت المدشّنة، التي نفّذتها Ecodev بالشراكة مع CDS، سوقاً لمنتجات الصيد و ثلاث حاويات تبريد بسعة إجمالية تبلغ 20 طنا، إضافة إلى غرفة تحكم.

وأوضحت bp أن هذه التجهيزات تهدف إلى تحسين ظروف حفظ المنتجات البحرية وتخزينها وتسويقها، والحد من خسائرها، بما يعزز فرص الصيادين والتجار في الاستفادة من منتجاتهم وزيادة عائداتهم.

وتعتمد منظومة التبريد على حلول تراعي استخدام الطاقة الشمسية، فيما جرى اقتناء معظم التجهيزات الأخرى محلياً، باستثناء وحدات التبريد المستوردة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المنشآت في الحد من خسائر المنتجات البحرية، وتحسين فرص تسويقها وتوافرها محلياً، فضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مصادر دخل المجتمعات المعتمدة على الصيد.