اتفقت موريتانيا والمغرب على تحيين الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين عام 1986، والاتفاق المبدئي على إنشاء سوق جملة نموذجي في نواكشوط.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة، لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال بيان مشترك صادر عقب الاجتماع إن الجانبين اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب يوم 27 يناير 2027، وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصور لتنظيم وتأمين وضبط تدفق المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين، قبل نهاية يناير 2027.

وأضاف البيان أن الطرفين يعتزمان تنظيم منتدى استثماري في موريتانيا مطلع عام 2027، بعد وضع الوكالتين المعنيتين بترقية الاستثمار في البلدين اللمسات النهائية، تمهيدا لإقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات الحيوانية والصيد البحري والطاقة.

كما اتفق الجانبان مبدئيا على إنشاء سوق جملة نموذجي في نواكشوط، يضم غرف تبريد ومجازر عصرية، على أن تستكمل الدراسات الفنية المتعلقة بإنجازه قبل نهاية عام 2027.

وشمل الاتفاق تعزيز التنسيق في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومواءمة آليات التفتيش، وتعزيز القدرات التشغيلية للمختبرات الموريتانية.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، منذ أمس الاثنين وحتى 22 نوفمبر الجاري، الدورة الثالثة من «أسبوع المغرب»، بمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية من البلدين، بهدف التعريف بفرص التبادل التجاري والاستثمار بين موريتانيا والمغرب.