قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إن قيمة المبادلات التجارية بين موريتانيا والمغرب، “بلغت سنة 2025، مايقارب 7ر3 مليار درهم (أزيد من 15 مليار أوقية موريتانية)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.”

جاء ذلك الاثنين بنواكشوط، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للتظاهرة الاقتصادية والثقافية “أسبوع المغرب” .

وأكد الوزير، ” أن دينامية المبادلات التجارية بين البلدين تشكل مؤشرا ملموسا على الشراكة القائمة بينهما،” مشيرا إلى أن “الأداء المسجل مكّن موريتانيا من احتلال المرتبة الثانية ضمن الأسواق الإفريقية المستقبلة للصادرات المغربية والأولى عربيا.”

ولفت إلى “أن المغرب يمثل لوحده، 37 في المائة من واردات موريتانيا القادمة من القارة الإفريقية”، منوها إلى أن هذه النتائج “تعكس حجم الإمكانات التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والآفاق الواعدة التي لا تزال متاحة أمامهما وكذا الفرص الغير المستغلة”.

وأعلن أن البلدين “يطمحان إلى الارتقاء بمبادلاتهما التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم في أفق سنة 2030، (حوالي 25 مليار أوقية موريتانية)”، مع “الحرص على أن تساهم الصادرات الموريتانية نحو المغرب بحصة متنامية من هذه المبادلات لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين”،