أجرى السفير الياباني لدى موريتانيا، أوتشيدا هيرويوكي، جولة في أحد شوارع نواكشوط، الواقع عند ملتقى طرق “مجمع البديل التجاري”، حيث أبدى إعجابه بمظهره الجديد والتحسينات التي شهدها.

وقالت السفارة اليابانية بنواكشوط، في منشور اليوم الاثنين، إن السفير حرص خلال الجولة على توثيق الشارع بالتقاط صورتين له، معربا عن تمنياته لموريتانيا بمزيد من التقدم والازدهار.

وكان الشارع قد شهد أعمال تحسين وتأهيل في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأثار المظهر الجديد للشارع نقاشا وتفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه متفاعلون بأنه من بين أفضل شوارع العاصمة.