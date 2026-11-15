غامبيا.. تسعة مرشحين للانتخابات الرئاسية بينهم الرئيس بارو

أعلن مسؤولون انتخابيون السبت أن تسعة مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع في غامبيا، بينهم الرئيس أداما بارو، ومرشح يدعمه الديكتاتور السابق يحيى جامع.

وسجل أربعة مرشحين إضافيين أسماءهم منذ الخميس، حين أعلنت اللجنة الانتخابية أن خمسة مرشحين، بينهم بارو، سيخوضون الانتخابات المقر رة في 5 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة زعيم المعارضة الرئيسي أوسينو داربو، والمرشح طالب أحمد بنسودة الذي يحظى بشعبية في أوساط الشباب، وكان حتى الأسبوع الماضي رئيس بلدية إحدى كبرى ضواحي العاصمة بانجول.

ومن بين المرشحين الأربعة الذين انضموا إلى السباق، النائب ألمامي جيبا، ممثل حركة “لا للتحالف”، الذي يحظى بدعم جامع.

ويسعى بارو إلى الفوز بولاية ثالثة رغم تعهداته بعدم الترشح لها. ووصل إلى السلطة في العام 2016 إثر فوز مفاجئ على جامع، الذي حكم البلاد 22 عاما واتهم نظامه بممارسة التعذيب واستخدام فرق الموت.

ومن المقر ر أن تبدأ الحملة الانتخابية الاثنين.