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صوملك: أعمال فنية مبرمجة قد تتسبب في اضطراب مؤقت للكهرباء

محمد يوسف

أعلنت مجموعة صوملك اليوم الأحد، أن أعمال فنية مبرمجة على خط الجهد العالي (نواكشوط – أزويرات)،قد تتسبب في اضطراب مؤقت للكهرباء.

وأوضحت في إيجاز، أن الأعمال الفنية، تأتي “لربط مدينة أكجوجت بالشبكة الوطنية للكهرباء.”

واعتذرت “مسبقا عن أي اضطراب مؤقت في الخدمة قد ينجم عن هذه الأشغال التطويرية.”

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