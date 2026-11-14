أصدرت خفر السواحل الموريتانية تعميما يقضي بوقف أنشطة سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في منطقة الصيد الموريتانية، مع انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت خفر السواحل، في تعميم صادر اليوم السبت 14 نوفمبر، إن البروتوكول ينتهي عند الساعة 00:00، مطالبة جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية بوقف أنشطتها والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل هذا الموعد، لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا.

وحذرت خفر السواحل من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُعاقب وفق التشريعات المعمول بها.

ويعود اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1987، فيما ينتهي البروتوكول التنفيذي الحالي دون توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد، رغم جولات تفاوضية عقدت خلال الأشهر الماضية.