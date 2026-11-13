قال الصحفي بإذاعة موريتانيا محمد الأمين سيدي عرفة إنه تلقى تحويلين ماليين من المدون سيدي محمد اكماش، بلغ مجموعهما 90 ألف أوقية قديمة، وإن الأخير كان يرسل إليه تدوينات لترتيبها وإضافة اسم «الكبش النطاح» ووسم إليها قبل إعادتها إليه.

وأوضح ولد عرفة، خلال الاستماع إليه في ملف مدوني الخارج، أن اكماش أرسل إليه 70 ألف أوقية بعد إخباره بأنه رُزق بنتا، ثم حول إليه 20 ألف أوقية لمساعدته في علاج ابنه الذي كان في المستشفى.

وقال إن اكماش كان يرسل إليه أحيانا تدوينات مكتوبة لترتيبها وإضافة الاسم والوسم إليها، كما استعان به في تحرير بعض النصوص النقدية خلال عهد الرئيس السابق، دون أن يحدد طبيعتها أو موضوعاتها.

وأضاف أن علاقته باكماش تعود إلى الطفولة والدراسة، وأن التواصل بينهما تجدد بعد انتقال الأخير إلى الولايات المتحدة وبدء نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسأل المحققون ولد عرفة عن مصادر معلومات وردت في تدوينات وبثوث لاكماش بين عامي 2024 و2026، تناولت وجود عسكريين أجانب في إحدى القواعد داخل البلاد، وانتشار الوحدات العسكرية على الحدود الشرقية وعتادها، إضافة إلى اتفاق في مجال الطاقة.

وقال إنه لا يعرف مصادر تلك المعلومات، كما نفى معرفته بمصادر تدوينتين نشرهما اكماش في نوفمبر 2023 ومارس 2024، تناولت إحداهما التعاون الأوروبي مع دولة مجاورة في مكافحة الهجرة غير النظامية، فيما تطرقت الأخرى إلى ما وصفته بتهميش إحدى شرائح المجتمع وإقصاء أبنائها من قطاعات حكومية.

وشملت الأسئلة بثوثا للحافظ ولد لوبد وضياء الحق تناولت معلومات أمنية والتحريض والإخلال بالأمن العام، وقال ولد عرفة إنه لا تربطه بهما علاقة ولا يعرف مصادر المعلومات أو دوافع نشرها