عبداوه: اكماش استعان بولد عرفه لتحرير منشوراته قبل خلافهما

كشفت إفادة أحمد سيد محمد عبداوه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، أن المدون سيدي محمد اكماش كان يعتمد في الفترة الأولى من نشاطه على فيسبوك على محمد الأمين سيد محمد عرفه في تحرير وصياغة مواده، قبل أن تنقطع علاقتهما إثر خلاف بينهما.

وقال عبداوه، خلال الاستماع إليه، إن اكماش كان يستعين بمحمد الأمين عرفه في صياغة المنشورات التي ينشرها على صفحته، مضيفا أن اكماش أبلغه لاحقا بوقوع خلاف بينهما.

وأدرج عبداوه هذه المعلومات ضمن إفادته بشأن علاقته باكماش ومصادر المواد التي كان ينشرها، في سياق أسئلة المحققين عن الأشخاص الذين يتعاونون معه في إعداد منشوراته.

ويُعد محمد الأمين عرفه من بين سبعة متهمين قرر قاضي التحقيق في نواكشوط، صباح الجمعة، إيداعهم السجن، بعد استنطاقهم في جلسة استمرت أكثر من عشر ساعات، وفق مصادر لصحراء ميديا.

وشملت قائمة المودعين السجن أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.

وقرر قطب التحقيق إخضاع بقية المتهمين للمراقبة القضائية، وعددهم 15 شخصا، بعد إحالة النيابة العامة الخميس 22 مشتبها بهم إلى التحقيق، وطلبها فتح تحقيق قضائي بشأن اتهامات تتعلق بإنشاء تنظيم إجرامي وغسل الأموال والقذف ونشر أخبار ومعلومات زائفة.